Новости спорта
10:12, 22 апреля 2026Спорт

Агент самого дорогого футболиста России оценил его возможный трансфер в «Зенит»

Агент Батракова Кузьмичев: Алексей не согласится на переход в «Зенит»
Алексей Гусев
Алексей Гусев

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова, оценил возможный трансфер своего клиента в петербургский «Зенит». Об этом сообщает «Спорт день за днем».

По его словам, на данный момент хавбек не согласится на такой переход. «То есть или родной клуб, в котором он находится с шести лет. Или, конечно, следующий этап — хочется все-таки поехать в европейский чемпионат», — заявил Кузьмичев.

Ранее сообщалось о том, что футболиста летом намерен приобрести парижский ПСЖ. Уточнялось, что в Москву в ближайшее время на переговоры приедет представитель французского клуба.

Стоимость Батракова оценивается порталом Transfermarkt в 25 миллионов евро, он является самым дорогим российским футболистом. На втором месте находится вратарь Матвей Сафонов (22 миллиона), который также выступает за ПСЖ.

    Последние новости

    Украина исключила две столицы для встречи Зеленского и Путина

    Сумку с бомбой отобрали у мужчины возле эскалаторов в Москве и показали на видео

    Китайцы бросились скупать земли под Москвой

    В России заметили усиление проблем с инвестициями

    Интимный момент Ким Кардашьян с семикратным чемпионом «Формулы-1» попал на фото папарацци

    Названо условие для восстановления рынка ипотеки в России

    Баскетболистка-чемпионка из США рассказала о повлиявшем на нее этапе карьеры в России

    В МИД РФ сравнили западные подходы с осетриной второй свежести

    Жена мужчины с деменцией рассказала о проигнорированных ими симптомах болезни

    Украина попросила одну страну организовать встречу Путина и Зеленского

    Все новости
