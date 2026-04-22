Агент самого дорогого футболиста России оценил его возможный трансфер в «Зенит»

Агент Батракова Кузьмичев: Алексей не согласится на переход в «Зенит»

Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова, оценил возможный трансфер своего клиента в петербургский «Зенит». Об этом сообщает «Спорт день за днем».

По его словам, на данный момент хавбек не согласится на такой переход. «То есть или родной клуб, в котором он находится с шести лет. Или, конечно, следующий этап — хочется все-таки поехать в европейский чемпионат», — заявил Кузьмичев.

Ранее сообщалось о том, что футболиста летом намерен приобрести парижский ПСЖ. Уточнялось, что в Москву в ближайшее время на переговоры приедет представитель французского клуба.

Стоимость Батракова оценивается порталом Transfermarkt в 25 миллионов евро, он является самым дорогим российским футболистом. На втором месте находится вратарь Матвей Сафонов (22 миллиона), который также выступает за ПСЖ.