17:29, 22 апреля 2026

Аллергикам подсказали рабочие способы подготовить организм к сезону цветения

Аллерголог Горнак: Аллергикам необходимо подготовиться к сезону цветения заранее
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: illustrissima / Shutterstock / Fotodom

Аллергикам необходимо заранее подготовить организм к сезону цветения деревьев и цветов, считает врач-аллерголог медицинской компании «СберЗдоровье» Александра Горнак. В беседе с «Лентой.ру» она подсказала методы, помогающие проще перенести опасный период.

Врач рассказала, что сильное слезотечение, заложенность носа и першение в горле, возникающие в ответ на пыльцу, называются поллинозом. «Людям с этим видом аллергии стоит помнить, что календарный график цветения растений не всегда совпадает с присутствием пыльцы в воздухе, поэтому рекомендуется регулярно проверять уровень ее концентрации», — отметила доктор.

Наиболее рабочим способом борьбы с поллинозом она назвала прием лекарственных препаратов. Чтобы правильно их подобрать, она посоветовала заранее проконсультироваться с врачом и начинать прием лекарств при первых признаках или появлении аллергена в воздухе.

В период активного цветения специалистка посоветовала реже бывать на улице, особенно в сухую и ветреную погоду, а также использовать защитные средства и соблюдать бытовые меры предосторожности. Важно менять одежду после улицы, промывать кожу и слизистые, а дома держать окна закрытыми или проводить влажную уборку. В межсезонье врач также рекомендует обсудить возможность АСИТ-терапии, чтобы снизить чувствительность к аллергенам.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, как отличить аллергию на березу от простуды. По ее словам, характерной особенностью аллергии на березу является склонность к перекрестным реакциям, например, на яблоки, груши или вишни.

