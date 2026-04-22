Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:19, 22 апреля 2026

Американский профессор поразился сокрушительному удару Ирана

Марина Совина

Фото: Nathan Howard / Reuters

В случае продолжения эскалации на Ближнем Востоке победу одержит Тегеран. К такому выводу пришел профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Об этом он сказал в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.

«Трампу просто нужно положить конец этой войне как можно скорее. Причина в том, что у него нет военной стратегии, которая позволила бы ему выиграть. Если двигаться вверх по лестнице эскалации, то победу одержат иранцы, а не американцы», — подчеркнул эксперт.

При этом мировая экономика находится «на грани краха». А если эскалация продолжится, то это нанесет ей еще один сокрушительный удар, считает Миршаймер.

Ранее сообщалось, что Иран находится на грани финансового коллапса из-за перекрытия Ормузского пролива. Громкое заявление опубликовал президент США Дональд Трамп. По его словам, Исламская Республика теряет 500 миллионов долларов в день.

Также, как ранее писали СМИ, Дональд Трамп считает, что Вашингтон достиг военных целей в конфликте с Ираном и ему нужно выйти из этой войны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok