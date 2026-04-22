Американский профессор поразился сокрушительному удару Ирана

Профессор Миршаймер: В случае продолжения эскалации победу одержит Иран

В случае продолжения эскалации на Ближнем Востоке победу одержит Тегеран. К такому выводу пришел профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Об этом он сказал в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.

«Трампу просто нужно положить конец этой войне как можно скорее. Причина в том, что у него нет военной стратегии, которая позволила бы ему выиграть. Если двигаться вверх по лестнице эскалации, то победу одержат иранцы, а не американцы», — подчеркнул эксперт.

При этом мировая экономика находится «на грани краха». А если эскалация продолжится, то это нанесет ей еще один сокрушительный удар, считает Миршаймер.

Ранее сообщалось, что Иран находится на грани финансового коллапса из-за перекрытия Ормузского пролива. Громкое заявление опубликовал президент США Дональд Трамп. По его словам, Исламская Республика теряет 500 миллионов долларов в день.

Также, как ранее писали СМИ, Дональд Трамп считает, что Вашингтон достиг военных целей в конфликте с Ираном и ему нужно выйти из этой войны.

