16:08, 22 апреля 2026Путешествия

Эвакуация травмированной туристки в горах Сочи попала на видео

Спасатели эвакуировали туристку с травмой ноги в горах Сочи
Алина Черненко

Сотрудники «Кубань-СПАС» эвакуировали травмированную туристку в горах Сочи. Операция попала на видео, оно опубликовано на странице учреждения во «ВКонтакте».

Уточняется, что несчастный случай произошел на маршруте №8а днем во вторник, 21 апреля. Когда две туристки поднимались к Медвежьим воротам, одна из них повредила ногу.

Спасатели получили сигнал о происшествии в 15:10 и сразу же выдвинулись на место. Они добрались на снегоходе до «Пихтовой Поляны», а затем продолжили путь пешком.

В 16:30 девушек обнаружили. Спасатели зафиксировали пострадавшей ногу и эвакуировали ее к канатной дороге, где передали сотрудникам скорой помощи.

Ранее три человека не выжили во время восхождения на гору Мунку-Сардык в Бурятии. По предварительным данным, у группы оборвалась связка. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.

