Европа и Ближний Восток усомнились в скором мире между США и Ираном

Bloomberg: На мир между США и Ираном могут уйти месяцы

Ряд европейских и ближневосточных лидеров выражают сомнения в скором достижении мирного соглашения между США и Ираном. Об этом сообщает Bloomberg.

«По словам официальных лиц, знакомых с ситуацией, они предполагают, что на решение таких вопросов, как будущее иранской ядерной программы, могут уйти месяцы», — сказано в сообщении.

Ранее Иран отказался от участия в переговорах с США в Исламабаде 22 апреля. Власти Исламской Республики посчитали, что встреча была бы «пустой тратой времени», так как Вашингтон препятствует достижению какой-либо разумной сделки.

В ответ на это Соединенные Штаты решили продлить режим прекращения огня с Ираном.