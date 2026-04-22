13:21, 22 апреля 2026

Костин оценил возможность введения налога на сверхприбыль банков

Дмитрий Воронин

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Идея введения налога на сверхприбыль банков, вероятно, не будет реализована, считает глава ВТБ Андрей Костин. Его комментарий привело агентство ТАСС.

«Не будет этой идеи реализовано, не похоже на это», — сказал топ-менеджер, подчеркнув, что ни правительство, ни Центробанк (ЦБ) предложение о таком налогообложении не поддерживают. «Я не думаю, что есть шансы на это», — оценил эту возможность Костин.

Налогом на сверхприбыль в Госдуме регулярно призывают обложить российские банки, получающие в последние годы рекордные или близкие к ним прибыли. В ЦБ считают, что реализация соответствующей инициативы не принесет российской экономике пользы.

В Минфине заявляли, что не рассматривают введение такого налога для отдельных отраслей. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в марте допускал обсуждение инициативы, отмечая, что «это предмет отдельного анализа, нам надо это все соотнести еще с инвестиционным циклом в этих отраслях, да и с тем, чтобы начатые проекты тоже под угрозу не поставить».

