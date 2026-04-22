Лавров назвал организатора конфликта на Ближнем Востоке

Лавров назвал Запад организатором конфликта на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке был организован западными столицами. Об этом на приеме по случаю православной Пасхи заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Многие из этих конфликтов были организованы, как и украинский кризис, геополитическими инженерами из основных столиц Западной Европы и Северной Америки», — заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что на Западе на мир взирают свысока, через «неоколониальную призму». По его словам, именно это приводит к нестабильности как на западных границах России, так и на Ближнем Востоке.

Ранее Лавров заявил, что если по итогам переговоров Ирана и США удастся приблизиться к договоренностям 2025 года в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, это уже будет успехом. Министр отметил, что она была одобрена Советом Безопасности ООН в 2015 году и содержала все ответы на те вопросы, которые сейчас задают США, а именно — фиксирует отсутствие у Ирана каких-либо военных наработок в ядерной сфере, устанавливает самый строгий в мире контроль за иранской мирной ядерной программой.