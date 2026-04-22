Лавров назвал организатора конфликта на Ближнем Востоке

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:46, 22 апреля 2026

Лавров назвал Запад организатором конфликта на Ближнем Востоке
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters

Конфликт на Ближнем Востоке был организован западными столицами. Об этом на приеме по случаю православной Пасхи заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Многие из этих конфликтов были организованы, как и украинский кризис, геополитическими инженерами из основных столиц Западной Европы и Северной Америки», — заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что на Западе на мир взирают свысока, через «неоколониальную призму». По его словам, именно это приводит к нестабильности как на западных границах России, так и на Ближнем Востоке.

Ранее Лавров заявил, что если по итогам переговоров Ирана и США удастся приблизиться к договоренностям 2025 года в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, это уже будет успехом. Министр отметил, что она была одобрена Советом Безопасности ООН в 2015 году и содержала все ответы на те вопросы, которые сейчас задают США, а именно — фиксирует отсутствие у Ирана каких-либо военных наработок в ядерной сфере, устанавливает самый строгий в мире контроль за иранской мирной ядерной программой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Обнуляю его прямо здесь». Появились новые детали предательства перешедшего на сторону ВСУ российского военного

    Сестра показала внешность Matrang спустя два года в рехабе

    Рост военного бюджета США оправдали риском экономической депрессии

    Автомобилистам дали совет по вождению при заморозках на летних покрышках

    У водителей в России предложили отбирать машины

    В России предупредили о катастрофическом уроне от вступления Армении в Евросоюз

    Лавров назвал организатора конфликта на Ближнем Востоке

    Ущерб космическому центру России оценили на 400 миллионов рублей

    Раскрыта судьба выживших в горах Бурятии туристов

    Дмитриев сделал заявление об ослаблении поддержки Украины со стороны ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok