25 манекенов с неидеальными фигурами будут на Met Gala в поддержку бодипозитива

Манекены с неидеальными фигурами представят на Met Gala. Об этом пишет People.

Отмечается, что 25 фигур, созданных по образу и подобию различных типов телосложения, будут привлекать внимание гостей бала в поддержку бодипозитива. Целью такой концепции является изменение мира моды, где нормой будут тела разных размеров.

По словам куратора Института костюма Эндрю Болтона, организаторы хотят бросить вызов истории музейных экспозиций манекенов, которая характеризуется худыми, здоровыми и стандартизированными телами.

Команда, которая создавала фигуры, использовала девять реальных моделей для создания 18 манекенов. Оставшиеся семь форм были разработаны на основе нереальных людей и демонстрируют нетипичные фигуры, такие как беременная женщина и худощавый мужчина.

Ранее в апреле мэр Нью-Йорка нарушил многолетнюю традицию Met Gala. По словам инсайдеров, Мамдани и его супруга, первая леди Нью-Йорка Рама Дуваджи, не придут на бал по традиционному приглашению от журналистки Анны Винтур.