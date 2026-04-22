17:07, 22 апреля 2026

Многозначительная улыбка главы военной разведки России на вопрос о мести попала на видео

Глава ГРУ РФ Костюков: Генерал Алексеев вернется на службу после покушения
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Замначальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Владимир Алексеев лечится после покушения, но обязательно вернется на службу. Об этом заявил глава военной разведки России Игорь Костюков журналисту Александру Юнашеву в Telegram-канале.

По его словам, Алексееву, пережившему покушение в феврале, требуется восстановление. При этом на вопрос, готов ли уже план мести за покушение на его заместителя, Костюков промолчал, кивнул и многозначительно улыбнулся.

Ранее сообщалось, что один из соучастников покушения отказался от своих признательных показаний. Павел Васин, по словам его адвоката, признался в преступлении под давлением.

Всего в рамках расследования дела о покушении на генерала Алексеева специалисты провели 22 экспертизы и допросили 49 свидетелей.

Покушение на замначальника ГРУ произошло утром 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе в Москве. По версии следствия, агент СБУ Любомир Корба несколько раз выстрелил в генерала и скрылся. Его задержали в Дубае и передали России. Алексеева экстренно госпитализировали.

