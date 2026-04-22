Экономика
11:14, 22 апреля 2026Экономика

Российские операторы не смогли настроить плату для граждан за трафик через VPN

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Телекоммуникационные компании попросили перенести с 1 мая на осень введение платы за потребление международного трафика в объеме свыше 15 гигабайт в месяц на мобильных сетях, потому что не успевают настроить биллинговые системы. Об этом со ссылкой на источники из организаций, участвующих в обсуждениях, пишут «Ведомости».

Соответствующее требование со сроком исполнения операторам в марте озвучил глава Минцифры Максут Шадаев. Предполагалось, что каждый лишний гигабайт обойдется россиянам в 150 рублей.

Основной причиной такой инициативы назвался рост популярности VPN-сервисов, которые позволяют заходить на заблокированные или замедленные в стране интернет-ресурсы. Власти пытаются справиться с тенденцией за счет удорожания стоимости услуги и ухудшения пользовательского опыта.

Однако компании указывают на технические сложности таких процессов. Некоторые из них утверждают, что готовы изменить тарификацию уже с мая, но другим потребуется значительно больше времени.

Собеседники издания считают, что в итоге будет найден компромиссный вариант. Один из них уверен, что уложиться в нынешние сроки нереально. Проблема возникает даже с самим определением международного трафика, ведь многие российские компании используют для своих сайтов и приложений иностранные IP-адреса.

Также остается непонятным, что должен делать оператор, если абонент использует 15 гигабайт международного трафика, но не станет доплачивать за превышение. В качестве вариантов предлагается автоматическое списание средств со счета, снижение скорости интернет-соединения до минимума или вообще отключение мобильного интернета.

Генеральный директор «TMT консалтинга» Константин Анкилов напомнил, что в стране 180 миллионов абонентов, использующих мобильный интернет. Для каждого из них придется изменить тарифные планы и решать непростые задачи по учету трафика в зависимости от направления. Независимый аналитика Алексей Бойко полагает, что для столь существенных изменений в настройках может потребоваться до шести месяцев.

Ранее сообщалось, что планы властей по ограничению международного интернет-трафика приведут к дополнительным расходам для бизнеса. При этом способов избежать трат, в том числе на сервисы VPN, компании не видят, потому что без его использования потери окажутся значительно выше.

Еще одним способом остановить проникновение VPN стал запрет захода на популярные российские приложения с зарубежных IP-адресов. На этом фоне российские туристы стали жаловаться, что не могут попасть на отечественные сайты в поездках, в том числе зайти на сервисы для покупки билетов.

