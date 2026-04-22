Нетаньяху осудили за слова о ядерном холокосте

МИД: Слова Нетаньяху об устранении угрозы ядерного холокоста Ирана недопустимы

Слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об успешном устранении угрозы ядерного холокоста со стороны Ирана совершенно недопустимы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

«Нельзя защитить, искажая трагическую историю своего народа. Надо знать правду. Она бывает тяжелая. Она бывает невыносимо больной. Она бывает разной. Но нужно ее знать, а не переиначивать на ходу под политические цели», — отметила дипломат.

Захарова также раскритиковала израильского премьера за сравнение иранской атомной электростанции «Бушер» с концентрационным лагерем. «Это абсолютно недопустимо, это полнейшее безобразие сравнивать "Бушер" с концлагерями или каким-то образом проводить некие параллели», — подчеркнула она.

