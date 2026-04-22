Россиянам назвали снижающий давление напиток

Врач-реабилитолог Агапкин заявил, что зеленый чай снижает давление

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» напиток, который помогает снизить давление. Выпуск с рассказом медика доступен на платформе «Смотрим».

Одна из участниц программы спросила Агапкина, как на давление влияет зеленый чай. «Мы выпили чай. Очень незначительно, примерно на пять миллиметров ртутного столба, он может поднять давление. Но дальше он его снижает», — ответил ей реабилитолог.

