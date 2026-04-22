19:32, 22 апреля 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали снижающий давление напиток

Врач-реабилитолог Агапкин заявил, что зеленый чай снижает давление
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Fayaz Aziz / Reuters

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» напиток, который помогает снизить давление. Выпуск с рассказом медика доступен на платформе «Смотрим».

Одна из участниц программы спросила Агапкина, как на давление влияет зеленый чай. «Мы выпили чай. Очень незначительно, примерно на пять миллиметров ртутного столба, он может поднять давление. Но дальше он его снижает», — ответил ей реабилитолог.

Ранее диетолог Марина Макиша назвала популярное первое блюдо, снижающее давление. Она заявила, что таким свойством обладает борщ.

До этого диетолог Олег Кривченков рассказал, какая каша понижает давление. По его словам, это блюдо также защищает от инфарктов.

