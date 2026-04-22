Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:43, 22 апреля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россияне променяли отечественные сладости на импортные

NTech: В топ-5 по продажам сладостей оказался только один российский бренд
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Iv-olga / Shutterstock / Fotodom

В пятерке кондитерских компаний по объемам продаж на российском рынке оказался только один отечественный бренд — «Яшкино». Об этом свидетельствуют данные NTech, с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Речь идет о списке кондитерских компаний с наибольшими объемами продаж в денежном выражении, уточнили аналитики. Лидером рейтинга оказалась торговая марка Kinder, в топ-3 также попали «Яшкино» и Alpen Gold. На четвертой строчке расположилась Milka, а Snickers замкнул ведущую пятерку брендов.

Что касается самых востребованных марок в прикассовой зоне, то в этом сегменте российских брендов не оказалось в топ-10. На первом месте также расположился Kinder, на втором — Snickers, а тройку лидеров замкнул Chupa Chups. Следом за ними стоят M&Ms, Twix, Orbit, Mentos, Goodmix, Dirol и Picnic, заключили эксперты.

Материалы по теме:
В мире стремительно исчезают пчелы. Почему это может привести к глобальному кризису?
«Это надолго» В России расцветают магазины низких цен. Как экономные россияне изменили рынок торговли?
В NTech объяснили почти полное отсутствие российских брендов в списке самых популярных у граждан брендов объемами затрат на маркетинговое продвижение. На этом фоне высокой популярностью на внутреннем рынке стали пользоваться иностранные торговые марки. «За последние десятилетия в эти бренды вкладывали гигантские деньги, поэтому они накопили такой вес в голове у потребителя, что рука покупателя сама тянется к полке взять этот товар», — констатировал директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов.

Ранее россиян предупредили о риске скорого подорожания кондитерских изделий из-за нехватки меда. Этот ингредиент активно используется при производстве сладостей. Однако из-за погодных аномалий 2025 года объемы доступного на внутреннем рынке меда оказались ограниченными. Подорожание сырья в итоге может привести к росту розничных цен, пояснил бизнес-консультант Илья Русяев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    С экс-главы космического центра России взыскали 400 миллионов рублей и объявили в розыск. Что он сделал и где может скрываться?

    Ядерный арсенал Европы оценили

    Тарасова рассказала о самочувствии после выписки из больницы

    ЦБ прокомментировал сообщения о платных переводах через СБП

    Названа причина исчезновения маленьких смартфонов

    Лолита пожаловалась на ментальные проблемы

    Раскрыты детали предполагаемого романа Кендалл Дженнер с Джейкобом Элорди

    Появились новые подробности о разрушениях в российском городе после налета дронов ВСУ

    Россиянин неделю спаивал двух маленьких мальчиков

    На Украине последствия отказа от помощи США оценили словами «как воевать будем?»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok