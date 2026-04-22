Россияне променяли отечественные сладости на импортные

NTech: В топ-5 по продажам сладостей оказался только один российский бренд

В пятерке кондитерских компаний по объемам продаж на российском рынке оказался только один отечественный бренд — «Яшкино». Об этом свидетельствуют данные NTech, с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Речь идет о списке кондитерских компаний с наибольшими объемами продаж в денежном выражении, уточнили аналитики. Лидером рейтинга оказалась торговая марка Kinder, в топ-3 также попали «Яшкино» и Alpen Gold. На четвертой строчке расположилась Milka, а Snickers замкнул ведущую пятерку брендов.

Что касается самых востребованных марок в прикассовой зоне, то в этом сегменте российских брендов не оказалось в топ-10. На первом месте также расположился Kinder, на втором — Snickers, а тройку лидеров замкнул Chupa Chups. Следом за ними стоят M&Ms, Twix, Orbit, Mentos, Goodmix, Dirol и Picnic, заключили эксперты.

В NTech объяснили почти полное отсутствие российских брендов в списке самых популярных у граждан брендов объемами затрат на маркетинговое продвижение. На этом фоне высокой популярностью на внутреннем рынке стали пользоваться иностранные торговые марки. «За последние десятилетия в эти бренды вкладывали гигантские деньги, поэтому они накопили такой вес в голове у потребителя, что рука покупателя сама тянется к полке взять этот товар», — констатировал директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов.

Ранее россиян предупредили о риске скорого подорожания кондитерских изделий из-за нехватки меда. Этот ингредиент активно используется при производстве сладостей. Однако из-за погодных аномалий 2025 года объемы доступного на внутреннем рынке меда оказались ограниченными. Подорожание сырья в итоге может привести к росту розничных цен, пояснил бизнес-консультант Илья Русяев.