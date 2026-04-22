Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 22 апреля 2026Путешествия

Россиянин описал жизнь в Финляндии фразой «пять лет, а все удивляюсь»

Алина Черненко

Фото: f11photo / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина раскрыла впечатления о жизни в Финляндии своего бывшего коллеги. Его мнением она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснила, что ее знакомый Сергей уехал в эту страну Европы пять лет назад. Иногда он делится в соцсетях наблюдениями о жизни на новом месте. «Вроде бы все хорошо — работа, домик, уют. Но время от времени там проскальзывает что-то вроде: "пять лет, а все удивляюсь"», — такими фразами описала опыт своего экс-коллеги россиянка.

Материалы по теме:
«Родители плачут и боятся, что больше нас не увидят» Финляндия закрывает границу с Россией. Как это разъединяет семьи?
21 ноября 2023
21 ноября 2023
«Целый месяц я вообще солнца не видел» Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
13 августа 2019
13 августа 2019

В частности, Сергей все еще не смог привыкнуть к высокому уровню доверия среди местных. Однажды они с женой вызвали сантехника, но не смогли с ним остаться, так как оба работали, и дали ему ключ от квартиры. Мастер пришел, все починил и оставил на столе записку с перечнем оказанных услуг. «Потом уже узнал, что подобное — обычная практика для финнов. Даже если дверь в квартиру оставишь нараспашку, никто не войдет», — поделилась Лисейкина.

Вторая поразившая россиянина особенность — пожилые люди в Финляндии совершенно спокойно уезжают в дома престарелых. При этом у них есть дети и внуки. «Сергей говорит, что рационально он это понимает и даже видит в этом логику. Но каждый раз, когда видит пожилую соседку, которая живет одна и ни на что не жалуется, ловит себя на каком-то тихом внутреннем удивлении», — констатировала блогерша.

Сергею также показалось необычной привычка финнов писать объявления соседям, если планируется вечеринка. Со временем он начал делать это и сам. Кроме того, россиянина удивило, что в стране с высокими зарплатами люди спокойно покупают одежду в секонд-хенде, охотятся за скидками и без малейшего стеснения ездят перед большой вечеринкой за покупками в Эстонию или Латвию, потому что там дешевле.

Ранее эта же тревел-блогерша призналась, что в Финляндии люди просто так не улыбаются. Помимо этого, они уважают чужое личное пространство и на автобусных остановках встают подальше от окружающих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп продлил режим прекращения огня в Иране, а Тегеран отказался от перемирия. В чем не сошлись стороны?

    Россиянин помог ВСУ закупить оружие

    Американский министр высказался об «Экономической ярости»

    Под удар ВСУ попала еще одна жилая многоэтажка в Сызрани

    Минобороны выпустило заявление после массированного налета ВСУ на регионы России

    Приговор за секс на могиле матери вынесли российской блогерше

    Россиян предупредили об угрозе ареста за сбитого голубя

    Названы упражнения для идеального тела для мужчин после 40 лет

    Трамп сделал громкое заявление о «крахе» Ирана

    Цвет USB-портов компьютера объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok