Россиянин описал жизнь в Финляндии фразой «пять лет, а все удивляюсь»

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина раскрыла впечатления о жизни в Финляндии своего бывшего коллеги. Его мнением она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснила, что ее знакомый Сергей уехал в эту страну Европы пять лет назад. Иногда он делится в соцсетях наблюдениями о жизни на новом месте. «Вроде бы все хорошо — работа, домик, уют. Но время от времени там проскальзывает что-то вроде: "пять лет, а все удивляюсь"», — такими фразами описала опыт своего экс-коллеги россиянка.

В частности, Сергей все еще не смог привыкнуть к высокому уровню доверия среди местных. Однажды они с женой вызвали сантехника, но не смогли с ним остаться, так как оба работали, и дали ему ключ от квартиры. Мастер пришел, все починил и оставил на столе записку с перечнем оказанных услуг. «Потом уже узнал, что подобное — обычная практика для финнов. Даже если дверь в квартиру оставишь нараспашку, никто не войдет», — поделилась Лисейкина.

Вторая поразившая россиянина особенность — пожилые люди в Финляндии совершенно спокойно уезжают в дома престарелых. При этом у них есть дети и внуки. «Сергей говорит, что рационально он это понимает и даже видит в этом логику. Но каждый раз, когда видит пожилую соседку, которая живет одна и ни на что не жалуется, ловит себя на каком-то тихом внутреннем удивлении», — констатировала блогерша.

Сергею также показалось необычной привычка финнов писать объявления соседям, если планируется вечеринка. Со временем он начал делать это и сам. Кроме того, россиянина удивило, что в стране с высокими зарплатами люди спокойно покупают одежду в секонд-хенде, охотятся за скидками и без малейшего стеснения ездят перед большой вечеринкой за покупками в Эстонию или Латвию, потому что там дешевле.

Ранее эта же тревел-блогерша призналась, что в Финляндии люди просто так не улыбаются. Помимо этого, они уважают чужое личное пространство и на автобусных остановках встают подальше от окружающих.