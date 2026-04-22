17:42, 22 апреля 2026Спорт

Российский вратарь Хайкин стал норвежцем и рассказал о своих ощущениях

Российский вратарь «Буде-Глимт» Хайкин назвал себя русским европейцем
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Marius Simensen / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин рассказал о своих ощущениях после того, как стал гражданином Норвегии. Его слова приведены на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

«Я по-прежнему ощущаю себя русским европейцем, который провел большую часть карьеры в Норвегии. С этой страной меня много что связывает, это мой дом», — сказал Хайкин.

Также вратарь «Буде-Глимт» прокомментировал слова известного в прошлом футболиста Федора Смолова о том, что его не воспринимают как русского вратаря. «Он, возможно, забыл, что я прошел юношеские и молодежные сборные России. У каждого свое мнение, я не буду переубеждать. Я знаю, что я представляю Россию в Лиге чемпионов и чемпионате Норвегии», — заявил Хайкин.

В текущем сезоне чемпионата Норвегии 30-летний вратарь пропустил шесть мячей в четырех сыгранных матчах. Ранее Хайкин, играющий за «Буде-Глимт» с 2019 года, в начале апреля получил норвежский паспорт. Это дало ему возможность сыграть за сборную скандинавской страны на ЧМ-2026.

