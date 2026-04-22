Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:05, 22 апреля 2026

Состояние основателя медиахолдинга Readovka ухудшилось в СИЗО

Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

У основателя и бывшего главного редактора издания Readovka Алексея Костылева сильно ухудшилось состояние в СИЗО. Об этом «Ленте.ру» сообщил его адвокат Михаил Кондратьев.

«Алексей держится мужественно, но зрение ухудшилось сильно, увы. С врачами профильными проблема. Ему банально тяжело долго держать фокус на документах. Лекарства родственники (семья) передают — они молодцы. Человек с таким состоянием здоровья не должен там содержаться, тем более что есть альтернатива в виде домашнего ареста, которую реально избрать. Он добропорядочно данную меру исполнял бы», — поделился правозащитник.

Костылев находится в московском СИЗО «Бутырка». В конце февраля 2026 года ему вменили хищение более одного миллиарда рублей у Минобороны России и невыполнение обязательств по госконтрактам на поставки беспилотников. Медиаменеджера заключили под стражу до 25 апреля, несмотря на его состояние здоровья.

В октябре 2024 года стало известно о том, что Костылев попал в аварию на квадроцикле в Смоленской области. Журналист впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. У медиаменеджера выявили перелом основания черепа, ушиб головного мозга и открытую черепно-мозговую травму. Кроме того, врачи диагностировали тупую травму живота и закрытый перелом костей таза.

Костылев пришел в сознание спустя две недели после случившегося и проходил длительную реабилитацию. Полностью восстановиться после аварии ему не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok