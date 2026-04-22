Состояние основателя медиахолдинга Readovka ухудшилось в СИЗО

«Лента.ру»: У основателя Readovka Костылева сильно ухудшилось состояние в СИЗО

У основателя и бывшего главного редактора издания Readovka Алексея Костылева сильно ухудшилось состояние в СИЗО. Об этом «Ленте.ру» сообщил его адвокат Михаил Кондратьев.

«Алексей держится мужественно, но зрение ухудшилось сильно, увы. С врачами профильными проблема. Ему банально тяжело долго держать фокус на документах. Лекарства родственники (семья) передают — они молодцы. Человек с таким состоянием здоровья не должен там содержаться, тем более что есть альтернатива в виде домашнего ареста, которую реально избрать. Он добропорядочно данную меру исполнял бы», — поделился правозащитник.

Костылев находится в московском СИЗО «Бутырка». В конце февраля 2026 года ему вменили хищение более одного миллиарда рублей у Минобороны России и невыполнение обязательств по госконтрактам на поставки беспилотников. Медиаменеджера заключили под стражу до 25 апреля, несмотря на его состояние здоровья.

В октябре 2024 года стало известно о том, что Костылев попал в аварию на квадроцикле в Смоленской области. Журналист впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. У медиаменеджера выявили перелом основания черепа, ушиб головного мозга и открытую черепно-мозговую травму. Кроме того, врачи диагностировали тупую травму живота и закрытый перелом костей таза.

Костылев пришел в сознание спустя две недели после случившегося и проходил длительную реабилитацию. Полностью восстановиться после аварии ему не удалось.

