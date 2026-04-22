Стало известно о приближении ВС России с флангов еще к одному городу в ДНР

ТАСС: ВС России приближаются с флангов к Дружковке в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России приближаются с флангов к подконтрольной Киеву Дружковке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС заявил источник в российских силовых структурах.

«С флангов в направлении Дружковки идет продвижение войск РФ. На сегодня наши штурмовые группы довольно близко приблизились к городу», — заявил собеседник агентства.

Источник ТАСС рассказал о приближении штурмовых групп ВС России к Дружковке с запада и востока. По его словам, на некоторых участках расстояние от передовых позиций российских военных до населенного пункта не превышает нескольких километров.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский приехал в Дружковку и снялся на видео. Политик не назвал город, в котором записал видео, при этом на опубликованных кадрах видна «Скульптура влюбленных», расположенная на Соборной улице Дружковки, обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Данную информацию подтвердил глава республики Денис Пушилин.