Новости спорта
16:03, 22 апреля 2026Спорт

Тарасова рассказала о самочувствии после выписки из больницы

Тарасова: Стараюсь делать все для поддержания нормального самочувствия
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о самочувствии после выписки из больницы. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист поблагодарила врачей, а также отметила, что старается делать все необходимое для поддержания нормального самочувствия. «Врачи старались, теперь я стараюсь», — добавила Тарасова.

О выписке Тарасовой из больницы стало известно 20 апреля. Тренера госпитализировали несколько дней назад из-за осложнений после простуды. Она находилась в реанимации.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008-м она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников были олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Алексей Ягудин.

