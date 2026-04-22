10:55, 22 апреля 2026Россия

В атакованной дронами ВСУ Сызрани отменили занятия в школах

ТАСС: Все занятия в первую смену в школах Сызрани были отменены
Майя Назарова
СюжетАтака БПЛА

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Все занятия в первую смену в школах Сызрани были отменены после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области, передает ТАСС.

Власти отметили, что учебный процесс очно будет организован во вторую смену.

По последней информации, жертвами украинской атаки в Сызрани стали женщина и ребенок. Еще более 10 человек пострадали.

Как отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, троих человек госпитализировали, еще девятерым медицинская помощь была оказана на месте.

Сызрань подверглась атаке дронов ВСУ в ночь на среду, 22 апреля. Из-за падения одного из беспилотников частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого многоквартирного дома на Астраханской улице.

