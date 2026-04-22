06:18, 22 апреля 2026Мир

Названа новая главная цель Евросоюза

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Отношение Европейского союза (ЕС) к прошедшим в Болгарии выборам продемонстрировало, что главной целью ЕС отныне является подавление национальных интересов стран-членов ради формирования антироссийского блока. Об этом сообщает немецкая газета Junge Welt (JW).

«В СМИ доминирует проблема: как может продолжаться превращение ЕС в антироссийский и "проукраинский" военный альянс с этим новым человеком в Софии [Руменом Радевым]? (...) Сама формулировка вопроса показывает, чего на самом деле добиваются ЕС», — говорится в публикации.

Как отмечает газета, все должны «платить, кричать и маршировать в унисон», тогда как разногласия с национальными интересами государств должны быть отодвинуты на второй план.

Ранее партия бывшего президента Румена Радева «Прогрессивная Болгария» победила на парламентских выборах в стране. Его успех вызвал опасения у ряда западных экспертов. Так, газета The Financial Times (FT) назвала политика «троянским конем» России.

