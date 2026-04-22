10:40, 22 апреля 2026Мир

В МИД РФ сравнили западные подходы с осетриной второй свежести

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об отсутствии двойных стандартов в международных отношениях, подчеркнув, что есть либо уничтожение стандартов, либо их полное отсутствие. В эфире радио Sputnik она процитировала роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

«Не бывает никакой осетрины второй свежести: либо свежее, либо несвежее. Здесь то же самое: либо у вас есть стандарты и все по ним живут, либо у вас нет стандартов», — сказала дипломат. Она отметила, что Запад пытается навязать России свои критерии под видом единственно верных.

По словам Захаровой, западные страны измеряют себя и других разными мерками. «Себя они меряют другими стандартами», — резюмировала она, приведя пример с фарфоровыми чашками, где за первый сорт платят больше, чем за второй и третий.

Ранее Захарова заявила, что страны Запада не отказались от идеи забрать украинский чернозем и российскую нефть, а также разделить мир в своих интересах. По ее словам, европейские страны хотят совершить «тот самый реванш, который позволит им все-таки в этой самой дележке мира под себя, перекройке ресурсов миров под себя, одержать победу».

