Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:09, 22 апреля 2026

В пресс-службе президента опровергли «решение Путина» об арестах без суда

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Решения президента России Владимира Путина о праве силовиков помещать граждан под арест без решения суда, якобы принятого четыре года назад, не было. Информацию об этом опроверг замначальника управления пресс-службы и информации президента России Андрей Варламов в ответе на запрос «Ридуса».

15 апреля в ряде СМИ появились сообщения о не упоминавшемся официально решении Путина, якобы подписанном в марте 2022 года и позволяющем помещать людей в СИЗО без соответствующего решения суда.

Комментируя эти данные, в пресс-службе главы государства подчеркнули, что документ, дающий такие полномочия, не может существовать чисто юридически. «Такого документа, как "решение президента", не существует. Глава государства дает поручения или распоряжения. По обозначенной вами теме ни поручения, ни распоряжения не было», — заявил Варламов.

Ранее Путин подписал указ о помиловании 23 женщин. Сообщалось, что среди них есть родные участников специальной военной операции и россиянки с детьми. Президент согласился рассмотреть список кандидатов в декабре 2025 года. Перечень он попросил предоставить правозащитницу Еву Меркачеву, которая и выступила с инициативой помиловать ряд россиян, впервые привлеченных к ответственности за нетяжкие ненасильственные преступления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ущерб космическому центру России оценили на 400 миллионов рублей

    Лебедев объяснил призыв «сосать» к Олесе Иванченко и назвал ее слезы актерской удачей

    Решение Трампа отказаться от ударов по Ирану объяснили

    Россиянам предложили пляжный отдых за рубежом за 88 тысяч рублей на двоих

    Названа средняя стоимость техобслуживания автомобиля в 2026 году

    Безработица выросла в Китае из-за ИИ

    Названы популярные машины с пробегом не дороже двух миллионов рублей

    Сотрудники ФСБ России обыскали прокуроров

    Появились подробности об «откатах» для замглавы парка «Патриот»

    Захарова прокомментировала вызов Италией посла России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok