В пресс-службе президента опровергли «решение Путина» об арестах без суда

Пресс-служба президента России: «Решения Путина» об арестах без суда не было

Решения президента России Владимира Путина о праве силовиков помещать граждан под арест без решения суда, якобы принятого четыре года назад, не было. Информацию об этом опроверг замначальника управления пресс-службы и информации президента России Андрей Варламов в ответе на запрос «Ридуса».

15 апреля в ряде СМИ появились сообщения о не упоминавшемся официально решении Путина, якобы подписанном в марте 2022 года и позволяющем помещать людей в СИЗО без соответствующего решения суда.

Комментируя эти данные, в пресс-службе главы государства подчеркнули, что документ, дающий такие полномочия, не может существовать чисто юридически. «Такого документа, как "решение президента", не существует. Глава государства дает поручения или распоряжения. По обозначенной вами теме ни поручения, ни распоряжения не было», — заявил Варламов.

Ранее Путин подписал указ о помиловании 23 женщин. Сообщалось, что среди них есть родные участников специальной военной операции и россиянки с детьми. Президент согласился рассмотреть список кандидатов в декабре 2025 года. Перечень он попросил предоставить правозащитницу Еву Меркачеву, которая и выступила с инициативой помиловать ряд россиян, впервые привлеченных к ответственности за нетяжкие ненасильственные преступления.