19:27, 22 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на возобновление транзита нефти по «Дружбе»

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Важно, чтобы возобновившийся транзит российской нефти по «Дружбе» был честным со стороны Украины, отметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Об этом депутат сообщила в разговоре с «Лентой.ру».

«Весь вопрос в том, будет ли это честный транзит? Как они (Украина — прим. «Ленты.ру») этот транзит будут использовать? Я понимаю, что там, вероятно, европейский контроль, но вопрос: как в этой ситуации обеспечить безопасность прохождения продукта по нефтепроводу? Главное, чтобы все невыполненные контрактные обязательства, если они будут, потом на нас не свалили», — сказала Журова.

Ранее стало известно, что Украина запустила перекачку нефти по «Дружбе». Венгерская компания ‌MOL уже подала заявку на первые объемы нефти, которые направятся в Венгрию и Словакию. Ожидается, что первые партии сырья поступят в страны не позднее 23 апреля.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев выполнил все обещания по восстановлению транзита российской нефти в страны Европейского союза по «Дружбе».

    Последние новости

    «Это сигнал Германии». Россия прекратила транзит казахской нефти. С чем связано это решение и как повлияет на отношения с Астаной?

    Новые европейские санкции против России назвали бесполезными

    Иран назвал главное условие открытия Ормузского пролива

    Уехавшего из России в Европу комика отругал продавец рыбы

    Российский тяжелоатлет стал чемпионом Европы

    Бывшие подчиненные Меган Маркл рассказали о ее жестокости

    Звезда «Приключений Электроника» раскрыл судьбу продолжения

    Александра Бортич в откровенном платье появилась на красной дорожке

    Синоптик оценила приметы о погоде

    ЕС не пригласил на саммит одного лидера

    Все новости
