В России отреагировали на возобновление транзита нефти по «Дружбе»

Важно, чтобы возобновившийся транзит российской нефти по «Дружбе» был честным со стороны Украины, отметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Об этом депутат сообщила в разговоре с «Лентой.ру».
«Весь вопрос в том, будет ли это честный транзит? Как они (Украина — прим. «Ленты.ру») этот транзит будут использовать? Я понимаю, что там, вероятно, европейский контроль, но вопрос: как в этой ситуации обеспечить безопасность прохождения продукта по нефтепроводу? Главное, чтобы все невыполненные контрактные обязательства, если они будут, потом на нас не свалили», — сказала Журова.
Ранее стало известно, что Украина запустила перекачку нефти по «Дружбе». Венгерская компания MOL уже подала заявку на первые объемы нефти, которые направятся в Венгрию и Словакию. Ожидается, что первые партии сырья поступят в страны не позднее 23 апреля.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев выполнил все обещания по восстановлению транзита российской нефти в страны Европейского союза по «Дружбе».