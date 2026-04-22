13:44, 22 апреля 2026Мир

В Венгрии допустили новые атаки Украины на «Дружбу»

Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Украина может снова заблокировать поставки нефти по трубопроводу «Дружба» под выдуманными предлогами, чтобы выпросить что-то у Евросоюза, допустил в разговоре с НСН венгерский журналист Габор Штир.

Он указал, что, несмотря на договоренность о поставках нефти в Венгрию и Словакию до конца 2027 года и получении Украиной денег от ЕС после разблокировки Будапештом кредита, Киев может вновь мешать этому другими способами, например, «случайными» нападениями. «Я не буду удивлен, если через несколько месяцев опять будут проблемы», — указал Штир, задавшись вопросом, будет ли президент Украины Владимир Зеленский после получения кредита «послушным мальчиком».

«Ничего больше Зеленский получить не сможет, никто не будет поддерживать быструю интеграцию Украины в ЕС. Конечно, разногласий внутри Европы с Украиной много, поэтому Киев будет нервничать, не исключаю, что будут и проблемы с «Дружбой» тоже на этом фоне», — заключил Штир.

22 апреля Украина собирается возобновить поставки по нефтепроводу «Дружба». Венгерская компания ‌MOL уже подала заявку на первые объемы нефти, которые направятся в Венгрию и Словакию.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что Киев выполнил все обещания по восстановлению транзита российской нефти в страны Европейского союза по «Дружбе».

