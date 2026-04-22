Врач предупредила о рисках долгого сна в выходные

22 апреля 2026



Диетолог Ахуньянова: Привычка спать на выходных на три-пять часов дольше вредна

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: F01 PHOTO / Shutterstock / Fotodom

Привычка подолгу спать в выходные дни может серьезно ударить по здоровью, предупредила врач-диетолог, терапевт и нефролог Регина Ахуньянова. О рисках долгого сна она рассказала в беседе с UfaTime.ru.

По словам врача, если человек высыпается в будни, но в выходные все равно спит дополнительные три-пять часов, это вредит его здоровью. Ахуньянова заявила, что такая привычка ухудшает чувствительность к инсулину, нарушает контроль уровня глюкозы в крови и провоцирует сбой циркадных ритмов.

Доктор также добавила, что полезнее всего для здоровья спать примерно одинаковое количество часов каждый день. Если же человек очень хочет отоспаться в выходной, то допустимо провести в кровати на один-два часа больше, чем в будни, уточнила Ахуньянова.

Ранее сомнолог Карен Карлсон перечислила причины частых пробуждений среди ночи. По ее словам, с этой проблемой особенно часто сталкиваются женщины среднего возраста.

