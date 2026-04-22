Живущая в США блогерша раскрыла цель визитов в Россию

Блогерша Чистякова, живущая в США, заявила, что приезжала в РФ посещать врачей

Блогерша и модель Полина Чистякова, живущая в США и объявившая о беременности, раскрыла цели визитов в Россию. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Чистякова рассказала, что при подготовке к беременности она ездила в Россию, чтобы посещать врачей и сдавать все необходимые анализы. «Гинеколог у меня был всегда обязательной программой в России», — заявила блогерша.

На вопрос подписчика о том, не было ли ей грустно в России, Чистякова ответила отрицательно. По слова блогерши, она не только ходила к врачам, но и каждый день виделась с друзьями, а также ходила в музеи и любимые рестораны. «В целом мне было очень кайфово», — заключила она.

Ранее Чистякова раскрыла необычный факт о США. По ее словам, беременные американки не переживают из-за возможного выкидыша на раннем сроке.

О том, что Чистякова и ее супруг, стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) станут родителями, сообщалось в начале апреля. Блогерша опубликовала видео с положительным тестом на беременность.