15:06, 23 апреля 2026

Алсу объяснила кардинальную смену имиджа фразой «хочу что-то новое»

Мария Винар

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Алсу объяснила кардинальную смену имиджа фразой «хочу что-то новое». Ее слова приводит телеканал «МУЗ ТВ».

В марте поп-исполнительница решилась на преображение. Она отрезала волосы до плеч и продемонстрировала результат фанатам.

На гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение» Алсу заявила, что не жалеет об этом. «Сейчас это тренд сезона и года. Да и мне поднадоели уже длинные волосы. Сейчас у меня такое состояние, что я хочу экспериментировать, хочу пробовать что-то новое. У меня очень позитивный настрой, я ничего не боюсь», — подчеркнула знаменитость.

В ноябре 2024 года Алсу раскрыла главный недостаток своей внешности.

