06:21, 23 апреля 2026

Американский профессор запаниковал из-за угрозы срыва перемирия с Ираном

Профессор Миршаймер: Эскалация в Иране может привести к новой катастрофе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Иран решительно ответит, если Соединенные Штаты решат нарушить режим прекращения огня и возобновить атаки. К такому выводу пришел профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

«Если США снова начнут бомбить Иран, иранцы нанесут ответный удар и перекроют Красное море, а также еще больше ограничат судоходство в Ормузском проливе. Они атакуют цели в Саудовской Аравии и других странах Персидского залива», — отметил эсперт.

По словам Миршаймера, это катастрофа для мировой экономики и, следовательно, для США. Возможное проведение наземной операции в Иране в любом случае было бы крайне неразумным решением, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия требует от США снять блокаду Ормузского пролива и вернуться к переговорам с Ираном. Это связано с тем, что блокада пролива может привести к эскалации конфликта с Ираном и нарушению работы других важных морских путей.

В свою очередь, политолог-американист Константин Блохин допустил эскалацию конфликта на Ближнем Востоке между раундами переговоров США и Ирана.

