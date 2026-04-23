19:56, 23 апреля 2026

Раскрыты новые гаджеты Apple

Apple представит умные очки, наушники AirPods с ИИ и смарт-кулон
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: View Apart / Shutterstock / Fotodom  

В ближайшие месяцы компания Apple представит шесть категорий новых продуктов. Об этом авторитетный инсайдер Марк Гурман заявил в интервью телеканалу TBPN.

В разговоре с журналистами обозреватель Bloomberg обсудил скорый уход Тима Кука с поста руководителя американской компании и будущее IT-гиганта. В том числе он раскрыл новые устройства, которые Apple собралась выпустить в ближайшем будущем и над которыми работает прямо сейчас.

В их число вошли носимые гаджеты — наушники AirPods с функцией искусственного интеллекта (ИИ), умные очки и девайс, который можно будет носить на шее. Последний аппарат будет работать с нейросетью Apple Intelligence.

Также Гурман рассекретил совершенно новые продукты Apple, которые войдут в экосистему умного дома. К ним относятся смарт-дисплей, «настольный робот-помощник» и камера видеонаблюдения. Специалист подчеркнул, что некоторые устройства Apple может представить на летней конференции WWDC и выпустить в продажу осенью.

Ранее источники TrendForce рассказали, что корпорация Apple в этом году окончательно похоронит свои компьютеры, оснащенные процессорами Intel. Таким образом, фирма перестанет поддерживать Mac, вышедшие после 2020 года.

