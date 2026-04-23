Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
12:19, 23 апреля 2026Спорт

Бывший тренер «Спартака» оказался замешан в секс-скандале

Владислав Уткин
Фото: Marko Djurica / Reuters

Бывший тренер «Спартака» Деян Станкович оказался замешан в секс-скандале. Об этом сообщает il Giornale.

В Италии вскрыли схему работы агентства по предоставлению интимных услуг футболистам, среди которых был и Станкович. В бытность игроком он выступал в местном чемпионате с 1998 по 2013 год. Станкович и другие игроки контактировали с проститутками через посредников, забиравших себе половину оплаты. Супружескую пару, которая организовала сеть по принуждению девушек к занятию проституцией на вечеринках в Италии и Греции, заключили под стражу.

Отмечается, что с телефонного номера Станковича было совершено восемь звонков. Помимо него, в скандале упоминаются еще 50 бывших и действующих футболистов из чемпионата Италии, однако уголовные дела им не грозят, поскольку покупка сексуальных услуг, согласно итальянскому законодательству, не является преступлением. В скандале фигурируют Даниэль Мальдини, а также игроки с фамилиями Бастони, Хакими, Шкриньяр, Леау, Жиру, Коутиньо, Калафьори, Влахович, Скамакка, Руджери.

Станкович играл в чемпионате Италии за «Лацио» и «Интер». За это время он по шесть раз выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Также бывший футболист побеждал в Лиге чемпионов, Кубке обладателей кубков, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

В настоящее время Станкович тренирует белградскую «Црвену Звезду». Сербский специалист возглавил «Спартак» в начале сезона 2024/2025. В ноябре 2025 года его уволили с поста главного тренера красно-белых. Под его руководством команда провела 64 матча, в которых одержала 37 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok