Бывший тренер «Спартака» оказался замешан в секс-скандале

Бывший тренер «Спартака» Деян Станкович оказался замешан в секс-скандале

Бывший тренер «Спартака» Деян Станкович оказался замешан в секс-скандале. Об этом сообщает il Giornale.

В Италии вскрыли схему работы агентства по предоставлению интимных услуг футболистам, среди которых был и Станкович. В бытность игроком он выступал в местном чемпионате с 1998 по 2013 год. Станкович и другие игроки контактировали с проститутками через посредников, забиравших себе половину оплаты. Супружескую пару, которая организовала сеть по принуждению девушек к занятию проституцией на вечеринках в Италии и Греции, заключили под стражу.

Отмечается, что с телефонного номера Станковича было совершено восемь звонков. Помимо него, в скандале упоминаются еще 50 бывших и действующих футболистов из чемпионата Италии, однако уголовные дела им не грозят, поскольку покупка сексуальных услуг, согласно итальянскому законодательству, не является преступлением. В скандале фигурируют Даниэль Мальдини, а также игроки с фамилиями Бастони, Хакими, Шкриньяр, Леау, Жиру, Коутиньо, Калафьори, Влахович, Скамакка, Руджери.

Станкович играл в чемпионате Италии за «Лацио» и «Интер». За это время он по шесть раз выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Также бывший футболист побеждал в Лиге чемпионов, Кубке обладателей кубков, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

В настоящее время Станкович тренирует белградскую «Црвену Звезду». Сербский специалист возглавил «Спартак» в начале сезона 2024/2025. В ноябре 2025 года его уволили с поста главного тренера красно-белых. Под его руководством команда провела 64 матча, в которых одержала 37 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.

