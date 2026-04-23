Фицо ушел от ответа на связанный с Украиной вопрос

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:35, 23 апреля 2026

Фицо не ответил на вопрос о возобновлении поставок электроэнергии на Украину
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ушел от ответа на вопрос о возобновлении аварийных поставок электроэнергии на Украину после начала Киевом прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает РИА Новости.

Фицо в своем заявлении для прессы подтвердил восстановление поставок российской нефти Киевом по «Дружбе». Один из журналистов спросил, восстановит ли Словакия после этого аварийные энергопоставки на Украину. Словацкий премьер не ответил на вопрос и покинул зал.

Ранее Фицо предупреждал, что Словакия не поддержит новый пакет санкций Европейского союза против России до тех пор, пока не будет возобновлена работа нефтепровода «Дружба».

22 апреля Украина запустила перекачку нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok