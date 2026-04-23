Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
19:34, 23 апреля 2026Спорт

Футболист клуба РПЛ высказался о задержках зарплаты в команде

Футболист «Ростова» Лангович: Задержки зарплаты бывали, никаких проблем нет
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Футболист клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» Андрей Лангович высказался о задержках зарплаты в команде. Об этом сообщает «Советский спорт».

Игрок отметил, что ничего критичного не происходит. «Я в команде уже около пяти лет. Задержки в два-три месяца бывали при прошлом руководстве. Но никогда не было такого, чтобы кому-то что-то не отдавали по итогу», — заявил Лангович.

О задержках зарплаты в «Ростове» в конце 2025 года сообщал журналист Иван Карпов. В марте стало известно, что на протяжении двух месяцев деньги не получают футболисты и сотрудники «Крыльев Советов».

«Ростов» после 26 туров имеет в активе 27 очков. Команда находится на десятом месте в турнирной таблице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok