Футболист клуба РПЛ высказался о задержках зарплаты в команде

Футболист «Ростова» Лангович: Задержки зарплаты бывали, никаких проблем нет

Футболист клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» Андрей Лангович высказался о задержках зарплаты в команде. Об этом сообщает «Советский спорт».

Игрок отметил, что ничего критичного не происходит. «Я в команде уже около пяти лет. Задержки в два-три месяца бывали при прошлом руководстве. Но никогда не было такого, чтобы кому-то что-то не отдавали по итогу», — заявил Лангович.

О задержках зарплаты в «Ростове» в конце 2025 года сообщал журналист Иван Карпов. В марте стало известно, что на протяжении двух месяцев деньги не получают футболисты и сотрудники «Крыльев Советов».

«Ростов» после 26 туров имеет в активе 27 очков. Команда находится на десятом месте в турнирной таблице.