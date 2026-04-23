15:32, 23 апреля 2026Бывший СССР

Генерал пригрозил Прибалтике белорусским лазером из-за одного обстоятельства

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил, что Белоруссия может применить свои боевые лазеры против беспилотников на территории Прибалтики. В беседе с НСН он заявил, что поводом для этого может стать одно обстоятельство — допуск этими странами украинских дронов в свое воздушное пространство для атак по России.

Бижев указал, что оборонный комплекс Белоруссии входит в топ-5 по качеству и разработкам. «Что касается средств противовоздушной обороны, то они идут в ногу с Российской Федерацией», — добавил он.

Генерал-лейтенант напомнил слова президента республики Александра Лукашенко о наличии у Минска боевого лазера, способного сжигать беспилотники на расстоянии до двух километров. Военный указал, что белорусский лидер никогда не обманывает и не лукавит.

"Такое невозможно без согласия НАТО". Дроны ВСУ ударили по России с территории Прибалтики. Какую роль сыграл в этом альянс?
Глава российской разведки рассказал о договоренностях Москвы и Вашингтона по Украине. Когда наступит мир и что ждет Европу?
«В данном случае Лукашенко прав — такое оружие уже есть в вооруженных силах. Скоро мы увидим его на поле боя. Это заявление было своего рода предупреждением странам Балтии, которым следует прислушаться», — отметил он.

В заключение Бижев заявил, что вскоре Прибалтика почувствует последствия предоставления своей территории для пролетов дронов, затем атакующих Россию.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что Прибалтика и Финляндия являются соучастниками агрессии, предоставляя свое воздушное пространство для ударов БПЛА по России.

