11:06, 23 апреля 2026

КНДР сочли покупателем российских Су-35

Иван Потапов
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

КНДР может стать следующим покупателем российских истребителей Су-35, считает Military Watch Magazine (MWM).

«Поскольку российский оборонный сектор значительно расширил масштабы производства Су-35, широко распространились предположения о том, что Северная Корея может стать будущим заказчиком этих самолетов», — пишет журнал.

В публикации отмечается, что КНДР неоднократно проявляла интерес к Су-35, которые могут заменить северокорейские МиГ-29 и Су-25. «Отсутствие современных истребителей остается серьезным недостатком в оборонной системе страны, которая в остальном является одной из ведущих в мире», — утверждает издание.

По оценке MWM, покупка 12-14 истребителей обойдется КНДР примерно в миллиард долларов, а в перспективе Северная Корея может приобрести истребители пятого поколения Су-57М1.

Ранее журнал заметил, что Индия расширит заказы на российские самолеты пятого поколения после получения первых 40 усовершенствованных истребителей Су-57М1 — усовершенствованной версии боевых самолетов Су-57, оснащенных двигателями АЛ-51Ф-1 («изделие 30»).

