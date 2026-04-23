Легендарный хищник перебежал дорогу перед мужем и женой

В Шотландии заметили якобы несуществующую большую черную кошку

В Великобритании снова заметили большую дикую кошку, которых, по мнению ученых, в дикой природе страны не водится. Об этом сообщает The National.

Легендарного хищника увидели муж с женой около заправки в районе города Грантаун-он-Спей, шотландский округ Хайленд, 17 апреля. «Это было в пятницу вечером. Мы с женой только приехали в Грантаун в 21:45, и очень большая черная кошка перебежала дорогу около старой заправки», — рассказал фермер Джон Кирк.

Мужчина добавил, что уже во второй раз видит якобы несуществующее животное в том районе. Кирк написал об этом на своей странице в социальной сети, и множество местных жителей заявили, что тоже видели там черного зверя, похожего на пуму. В Шотландском обществе защиты животных заявили, что не получали официальной информации о наличии больших диких кошек в районе, но посоветовали жителям держаться от них подальше.

Как пишет The National, за последние годы жители региона множество раз сообщали о появлении загадочных крупных кошек. При этом в национальном парке Кернгормс, рядом с которым Кирк видел крупного черного хищника, ведется работа по восстановлению популяции шотландской дикой кошки. В октябре 2025-го туда выпустили 18 особей. Эти животные чуть крупнее обычной домашней кошки и обладают серо-коричневым окрасом. Пол Макдональд из организации, занимающейся исследованием шотландских диких кошек, заявил, что их часто ошибочно принимают за пум и других крупных хищников.

Хотя существование крупных кошек в дикой природе Великобритании официально не подтверждено, множество жителей разных графств сообщали, что видели аномально больших представителей кошачьих и даже снимали их на видео.

В декабре 2024 года профессор из Уорикского университета Робин Аллаби заявил, что раскрыл тайну больших диких кошек, которых, по мнению ученых, в Великобритании нет. Биолог провел ДНК-тест останков овцы, найденных в 2023 году, и нашел на них биологический материал крупной кошки из рода пантер.

Ранее исследователи феномена больших кошек в Великобритании заявили, что они расплодились и адаптировались к жизни в стране. По словам энтузиастов, пантеры и другие крупные кошки захватывают все большие территории, однако «живут вдали от любопытных глаз».