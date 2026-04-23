13:31, 23 апреля 2026

Людям с тяжелыми хроническими болезнями порекомендовали один вид упражнений

Терапевт Опараджи: Аквааэробика помогает развить мышцы без износа суставов
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PRPicturesProduction / Shutterstock / Fotodom  

Американские врачи порекомендовали людям с тяжелыми хроническими болезнями и болями один укрепляющий вид упражнений. Терапевтов Ннеому Опараджи и Симран Малхотру цитирует Yahoo.

По словам Опараджи, лучшим вариантом станет аквааэробика, поскольку вода превращает каждое движение в силовую тренировку и помогает развить мышечную силу и выносливость без износа суставов. «Бассейн уменьшает нагрузку на больные суставы, поэтому, например, пациенты с остеоартритом могут больше двигаться и меньше жаловаться на боль», — объяснила она.

Малхотра добавила, что упражнения в воде не менее эффективны, чем на суше. Они полезны для нормализации уровня сахара в крови, стабилизации кровяного давления и эластичности кровеносных сосудов. «Мышцы получают двойной приток крови в воде, а значит, получают больше кислорода во время тренировки по сравнению с упражнением на суше», — рассказала она. Врач рекомендовала упражнения на воде людям с диабетом, заболеваниями костей, болезнью Паркинсона и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При этом оба специалиста указали на то, что людям с остеопорозом не следует ограничиваться аквааэробикой. Для укрепления костей они должны получать нагрузки с отягощением и включать в режим силовые тренировки.

Ранее врач Александр Олмос призвал ежегодно сдавать восемь анализов, чтобы следить за состоянием здоровья. По его мнению, помимо основных показателей, важно отслеживать уровень магния и витамина D.

