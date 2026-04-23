Мужчина бросил рюкзак в аэропорту Австралии и нарвался на уголовное дело

PN: Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Перта из-за угрозы безопасности

Тысячи пассажиров застряли в международном аэропорту Австралии из-за бесхозного багажа. Об этом сообщило издание PerthNow (PN).

Инцидент произошел в воздушной гавани Перта 22 апреля. Мужчина бросил свой рюкзак в терминале и скрылся. Полиция обнаружила подозрительную сумку и вызвала бригаду саперов, которые оцепили здание. Угроза безопасности на аэродроме спровоцировала задержку сотни рейсов.

Прилетевшим туристам пришлось ждать на взлетной полосе открытия авиагавани, другие столкнулись с очередями на регистрации. Многие путешественники пропустили стыковочные рейсы. После осмотра вещей офицеры арестовали в центре города 57-летнего Кирона Бо Джеймса Хеджеса, владелец рюкзака нарвался на уголовное дело и 23 апреля предстал перед судом.

Хеджеса обвинили в распространении ложных данных, которые могли быть истолкованы как угроза в адрес федерального аэропорта. Что находилось в рюкзаке, полиция не раскрывает. Дело остается на рассмотрении до вынесения окончательного приговора.

Ранее разъяренный турист схватил сотрудника аэропорта за волосы и ударил головой о дверь. Мужчина не мог найти свой рюкзак и обвинил в краже работника авиагавани.