На заправке российского города заметили теряющую сознание трехлетнюю девочку

16:30, 23 апреля 2026Россия

В Хасавюрте полицейские спасли отравившуюся на заправке угарным газом девочку
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Хасавюрте Республики Дагестан полицейские спасли трехлетнюю девочку, отравившуюся угарным газом. Об этом пишет Mash Gor в Telegram.

Правоохранители заметили ребенка, теряющего сознание, в машине на автозаправочной станции. На прикрепленных к посту кадрах видно, как они пытаются привести девочку в чувство, а затем сажают в патрульную машину и увозят в городскую больницу.

Врачи успели оказать пострадавшей необходимую помощь. Сейчас жизнь ребенка вне опасности. Как выяснилось, причиной происшествия стала утечка из неисправного шланга.

Ранее угарный газ стал причиной смерти семьи с младенцем в подмосковном Дзержинском. Как выяснилось, супруги не выключили плиту на кухне.

До этого пятеро детей отравились угарным газом в частном детсаду дагестанского села Параул. Все пострадавшие младше пяти лет. Одного из них доставили в больницу в очень тяжелом состоянии.

