Названа идеальная частота опорожнения кишечника

HuffPost: Идеальной считается частота стула от одного до двух раз в день

Наиболее благоприятной считается частота опорожнения кишечника от одного до двух раз в день. Такие данные приводит издание HuffPost со ссылкой на исследования ученых.

Специалисты отмечают, что у разных людей норма может отличаться, однако важным показателем является так называемое транзитное время, то есть скорость, с которой пища проходит через желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Именно этот фактор влияет на состав микробиоты кишечника и общее состояние организма.

Отмечается, что негативно сказывается на здоровье ЖКТ как слишком быстрое, так и слишком медленное прохождение пищи. Идеальной считается частота стула один-два раза в день. Отклонения в любую сторону могут быть связаны с рисками для здоровья, включая накопление вредных веществ или возможные нарушения работы внутренних органов.

Ранее хирург-колопроктолог Джеймс Кинросс предупредил, что частый метеоризм может быть скрытным признаком рака кишечника. Он уточнил, что чаще всего кишечные газы провоцирует диета, но если симптом становится сильным и постоянным, то стоит пройти обследование.