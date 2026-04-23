21:19, 23 апреля 2026

Названа идеальная частота опорожнения кишечника

HuffPost: Идеальной считается частота стула от одного до двух раз в день
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина

Фото: Svitlana Hulko / Shutterstock / Fotodom

Наиболее благоприятной считается частота опорожнения кишечника от одного до двух раз в день. Такие данные приводит издание HuffPost со ссылкой на исследования ученых.

Специалисты отмечают, что у разных людей норма может отличаться, однако важным показателем является так называемое транзитное время, то есть скорость, с которой пища проходит через желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Именно этот фактор влияет на состав микробиоты кишечника и общее состояние организма.

Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии. Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
26 ноября 2023
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги. Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
17 мая 2024
Люди во всем мире боятся общественных туалетов. Как страх, о котором молчат миллионы, разрушает их жизни?
4 октября 2024

Отмечается, что негативно сказывается на здоровье ЖКТ как слишком быстрое, так и слишком медленное прохождение пищи. Идеальной считается частота стула один-два раза в день. Отклонения в любую сторону могут быть связаны с рисками для здоровья, включая накопление вредных веществ или возможные нарушения работы внутренних органов.

Ранее хирург-колопроктолог Джеймс Кинросс предупредил, что частый метеоризм может быть скрытным признаком рака кишечника. Он уточнил, что чаще всего кишечные газы провоцирует диета, но если симптом становится сильным и постоянным, то стоит пройти обследование.

