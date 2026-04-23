Названо условие возобновления выплаты Россией взносов в Арктический совет

Масленников: Россия выплатит взносы в АС после восстановления работы организации

Россия возобновит выплаты взносов в Арктический совет (АС) после полноценного восстановления работы организации. Условие назвал директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в беседе с «Известиями».

«Мы не отказываемся от своих финансовых обязательств, но пока, к сожалению, не видим возможности для урегулирования сложившейся ситуации. Сначала необходимо восстановить полноценное функционирование совета», — подчеркнул Масленников.

В феврале 2024 года посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов заявил, что Россия может выйти из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать ее интересам.