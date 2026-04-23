ОАЭ передали России разыскиваемого по каналам Интерпола россиянина

Из ОАЭ депортирован застройщик за мошенничество на 200 миллионов рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, в период с 2023-го по 2024 год фигурант, являясь генеральным директором двух строительных фирм, совершил хищение средств у граждан путем заключения договоров подряда на строительство объектов недвижимости и проведение других работ.

В 2024 году в отношении него было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования установлено 130 пострадавших с ущербом более 200 миллионов рублей.

Обвиняемый скрылся от следствия за пределами России и по поручению Генеральной прокуратуры в мае 2025 года был объявлен в международный розыск.

В результате взаимодействия по каналам Интерпола мужчина был задержан на территории ОАЭ и в аэропорту Абу-Даби передан российским правоохранителям для доставки в Москву.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник российской прокуратуры выслушал приговор за мошенничество.