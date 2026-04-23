Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:04, 23 апреля 2026Силовые структуры

ОАЭ передали России разыскиваемого по каналам Интерпола россиянина

Из ОАЭ депортирован застройщик за мошенничество на 200 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Из ОАЭ депортирован застройщик за мошенничество на 200 миллионов рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, в период с 2023-го по 2024 год фигурант, являясь генеральным директором двух строительных фирм, совершил хищение средств у граждан путем заключения договоров подряда на строительство объектов недвижимости и проведение других работ.

В 2024 году в отношении него было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования установлено 130 пострадавших с ущербом более 200 миллионов рублей.

Обвиняемый скрылся от следствия за пределами России и по поручению Генеральной прокуратуры в мае 2025 года был объявлен в международный розыск.

В результате взаимодействия по каналам Интерпола мужчина был задержан на территории ОАЭ и в аэропорту Абу-Даби передан российским правоохранителям для доставки в Москву.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник российской прокуратуры выслушал приговор за мошенничество.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok