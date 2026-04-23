Отдаленный от границы российский регион подвергся массированной атаке со стороны Украины

Федорищев: Над Самарской областью сбили больше 10 беспилотников ВСУ

Самарская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор отдаленного от границы российского региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

«Более десятка вражеских беспилотников были подавлены и уничтожены на территории нескольких городов региона», — написал он.

По его словам, в результате атак есть пострадавшие. Жительницу Новокуйбышевска, попавшую под удар дрона, спасти не удалось. Федорищев пообещал, что областное правительство окажет гражданам всю необходимую помощь.

Накануне, 22 апреля, дроны ВСУ ударили по многоэтажке в Сызрани. Из-за падения одного из беспилотных аппаратов частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого дома, а также пострадали еще одна многоэтажка и общественные здания.