Россия
14:10, 23 апреля 2026Россия

Отдаленный от границы российский регион подвергся массированной атаке со стороны Украины

Федорищев: Над Самарской областью сбили больше 10 беспилотников ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Самарская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор отдаленного от границы российского региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

«Более десятка вражеских беспилотников были подавлены и уничтожены на территории нескольких городов региона», — написал он.

По его словам, в результате атак есть пострадавшие. Жительницу Новокуйбышевска, попавшую под удар дрона, спасти не удалось. Федорищев пообещал, что областное правительство окажет гражданам всю необходимую помощь.

Накануне, 22 апреля, дроны ВСУ ударили по многоэтажке в Сызрани. Из-за падения одного из беспилотных аппаратов частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого дома, а также пострадали еще одна многоэтажка и общественные здания.

    Последние новости

    Буданов высказался о признании потерянных Украиной территорий

    Зеленский высказался об «угрозе из Белоруссии»

    Публичный скандал стал причиной лишения статуса российского судьи

    Россиянам назвали неожиданную пользу сэндвичей

    В российском вузе создали руку-шахматиста с 3D-камерой

    Россияне стали занимать больше денег на покупку машин

    Олимпийская чемпионка порвала наряд для церемонии вручения премии

    Россиян призвали срочно избавиться от сбережений

    Полуторагодовалому ребенку «зажевало» пальцы в российском метро

    Наследный принц Ирана похвастался поддержкой зумеров

    Все новости
