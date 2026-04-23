Президент Киргизии высказался об отношениях с Россией

Жапаров: Россия и Киргизия остаются стратегическими партнерами и союзниками

Россия и Киргизия являются партнерами и союзниками. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Нас связывают исторические узы дружбы. Мы были и остаемся стратегическими партнерами, главным союзником Российской Федерации», — заявил Жапаров.

Он добавил, что ждет визита Путина на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в Киргизии в 2026 году.

Ранее Жапаров заявил, что власти Киргизии намерены до конца 2027 года заменить все русскоязычные названия сел. При этом политик подчеркнул, что не поддерживает присвоение населенным пунктам имен киргизских исторических личностей.