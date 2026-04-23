Генералу Росгвардии вынесли приговор за многомиллионный ущерб бюджету

Генерал Росгвардии Варенцов получил 6,5 года за махинации с бюджетом на ₽356 млн

Военный суд в Москве приговорил к 6,5 года колонии бывшего руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии Михаила Варенцова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Варенцова признали виновным в махинациях на 356 миллионов рублей при реализации нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Его лишили звания генерал-майора и государственных наград. Второй фигурант дела — бывший начальник Главного центра информационных технологий ведомства Николай Чепкасов — получил пять лет лишения свободы. Его также лишили звания полковника запаса.

Как установил суд, Научно-исследовательский институт «Восход» заключил три контракта по разработке специального программного обеспечения для обработки информации. Контроль за их исполнением был возложен на Варенцова и Чепкасова. Они приняли работы и оплатили их, однако в итоге программы не соответствовали предъявленным требованиям. Росгвардии был причинен материальный ущерб в 356 миллионов рублей.

