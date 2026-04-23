17:03, 23 апреля 2026

Путин объявил о готовности России защищать интересы в Арктике

Путин: Россия готова к сотрудничеству и защите интересов в Арктике
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Россия открыта к сотрудничеству, но готова к защите своих интересов в Арктике. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, Москва готова «не просто к какой-то конкуренции и противостоянию, а к сотрудничеству» со странами, которые в этом заинтересованы. Путин отметил, что в регионе развивается геополитическая конкуренция и борьба за позиции.

«Мы обязательно при этом будем защищать и, безусловно, защитим наши национальные интересы в Арктике», — подчеркнул российский лидер.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что ответ на вызовы НАТО в Арктике не заставит себя ждать.

8 апреля телеканал RT сообщил, что Великобритания наращивает военную активность в Арктике и угрожает захватом российскому «теневому флоту».

