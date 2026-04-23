Наука и техника
07:52, 23 апреля 2026Наука и техника

Старые смартфоны Samsung оказались дороже новых

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Корпорация Samsung выпустила в продажу бывшие в употреблении смартфоны, которые оказались дороже, чем новые. На это обратило внимание издание 9to5Google.

Журналисты медиа рассказали, что корейская фирма открыла в США продажи восстановленных телефонов Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Складные устройства появились в 2025 году. Восстановленные девайсы по сути являются бывшими в употреблении — компания ремонтирует подержанные гаджеты и выпускает их в повторную продажу. Специалисты издания заметили, что старые девайсы оказались дороже новых.

Так, восстановленная версия Galaxy Z Fold 7 стоит 1700 долларов (127 тысяч рублей), тогда как на старте продаж смартфон обходился в 2000 долларов (150 тысяч рублей). Однако Z Fold 7 еще можно купить в состоянии нового, и стоит он еще дешевле — 1600 долларов (120 тысяч рублей).

То же самое касается и раскладушки Galaxy Z Flip 7, которую в 2025 году оценили в 1100 долларов (82 тысячи рублей). Сейчас новый аппарат можно приобрести за 900 долларов (67 тысяч рублей), тогда как восстановленный девайс обойдется на 40 долларов дороже (70 тысяч рублей).

«Довольно забавно видеть, как сама Samsung предлагает более выгодные цены на новые смартфоны, чем на старые», — отметили авторы.

Ранее стало известно, что Samsung Galaxy S27 Ultra получит большой аккумулятор из кремний-углерода. По информации инсайдера Schrödinger, корейская фирма будет впервые использовать в своих смартфонах батарею повышенной емкости.

