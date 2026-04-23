Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:00, 23 апреля 2026

Россиянам назвали признаки опасных кредитов

Экономист Сочнев: Запутанные условия кредита — опасный сигнал
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Andrey Arkusha / Shutterstock / Fotodom

Опасный кредит, как правило, начинает проявлять себя уже на этапе знакомства с договором, предупредил управляющий партнер «Рефинанс.ру» Денис Сочнев. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что первый тревожный сигнал — это непонятность договора для заемщика.

Сочнев обратил внимание, что если условия сформулированы запутанно, ключевые положения не разъясняются или остаются «мелким шрифтом», это означает, что человек фактически принимает на себя обязательства, не до конца понимая их содержание.

Особенно рискованными, по его словам, выглядят положения о плавающей процентной ставке, когда кредитор может в одностороннем порядке повысить ее без действий со стороны заемщика.

В отличие от прозрачных условий — например, когда ставка зависит от наличия страховки, — такие механизмы создают неопределенность и делают финансовую нагрузку трудно прогнозируемой

Денис Сочневуправляющий партнер «Рефинанс.ру»

Второй важный признак, продолжает специалист, — это завышенная стоимость кредита. Речь идет не только о высокой процентной ставке, но и о штрафах, неустойках и дополнительных платежах, которые могут кратно увеличивать долг.

«Подобная практика часто встречается в сегменте микрофинансовых организаций, где даже небольшая просрочка способна быстро превратиться в серьезную задолженность. В результате заемщик рискует попасть в ситуацию, когда обязательства начинают расти быстрее, чем его способность их обслуживать», — предупредил экономист.

Он также объяснил, что важен и статус самого кредитора. Если организация отсутствует в реестре Центрального банка и не имеет лицензии на ведение такой деятельности, это серьезный повод отказаться от сделки. В таком случае заемщик фактически лишается правовой защиты — на такие отношения могут не распространяться механизмы регулирования, предусмотренные законодательством.

Что касается границы, за которой кредит начинает угрожать финансовому положению, то, по словам Сочнева, она проходит в тот момент, когда заемщик вынужден брать новые кредиты для погашения старых. Это ключевой симптом долговой нагрузки, вышедшей из-под контроля.

Попытка «перекрыть» один долг другим лишь временно откладывает проблему, но в действительности увеличивает ее масштаб: каждый новый кредит приносит дополнительные расходы — комиссии, страховки, проценты. В итоге формируется эффект «снежного кома», когда совокупный долг растет быстрее, чем возможности его обслуживания, и человек постепенно оказывается в долговой яме.

Материалы по теме:
Что такое серая зарплата и почему не стоит на нее соглашаться? Последствия зарплаты «в конверте» для работника и работодателя
Что такое серая зарплата и почему не стоит на нее соглашаться?Последствия зарплаты «в конверте» для работника и работодателя
31 марта 2026
Российские банки стали усиливать персонализацию. Смогут ли пользователи получить от этого больше выгоды?
Российские банки стали усиливать персонализацию.Смогут ли пользователи получить от этого больше выгоды?
6 апреля 2026
Взять ипотеку в России становится все сложнее. Кому из россиян одобрят ее в 2026 году, а кому — нет?
Взять ипотеку в России становится все сложнее.Кому из россиян одобрят ее в 2026 году, а кому — нет?
16 апреля 2026

Ранее гендиректор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов рассказал, что минимальные ставки по рыночной ипотеке в 2026 году снизятся до 15 процентов годовых. До такого уровня, по его словам, ипотечные ставки опустятся на рынке новостроек. На вторичном рынке, как ожидает эксперт, минимальные ставки составят 13-14 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В любой момент». Песков заявил о готовности Путина принять Зеленского в Москве, но с одной целью

    Американский профессор назвал массовым психозом одно дерзкое решение Запада

    Названо наказание для готовившего диверсию на Транссибирской магистрали

    Момент атаки украинского БПЛА по жилому дому в Самаре попал на видео

    Гадкая интимная привычка мужчины погасила либидо его избранницы

    Россиянам назвали признаки опасных кредитов

    Женщина поймала и избила тайно снимавшего ее в туалете извращенца

    Квартиры повредились в результате атаки БПЛА в российском городе

    Россиянин погиб в результате атаки БПЛА на промышленное предприятие

    Развеяны мифы об Android-смартфонах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok