Россиянам назвали признаки опасных кредитов

Экономист Сочнев: Запутанные условия кредита — опасный сигнал

Опасный кредит, как правило, начинает проявлять себя уже на этапе знакомства с договором, предупредил управляющий партнер «Рефинанс.ру» Денис Сочнев. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что первый тревожный сигнал — это непонятность договора для заемщика.

Сочнев обратил внимание, что если условия сформулированы запутанно, ключевые положения не разъясняются или остаются «мелким шрифтом», это означает, что человек фактически принимает на себя обязательства, не до конца понимая их содержание.

Особенно рискованными, по его словам, выглядят положения о плавающей процентной ставке, когда кредитор может в одностороннем порядке повысить ее без действий со стороны заемщика.

В отличие от прозрачных условий — например, когда ставка зависит от наличия страховки, — такие механизмы создают неопределенность и делают финансовую нагрузку трудно прогнозируемой Денис Сочнев управляющий партнер «Рефинанс.ру»

Второй важный признак, продолжает специалист, — это завышенная стоимость кредита. Речь идет не только о высокой процентной ставке, но и о штрафах, неустойках и дополнительных платежах, которые могут кратно увеличивать долг.

«Подобная практика часто встречается в сегменте микрофинансовых организаций, где даже небольшая просрочка способна быстро превратиться в серьезную задолженность. В результате заемщик рискует попасть в ситуацию, когда обязательства начинают расти быстрее, чем его способность их обслуживать», — предупредил экономист.

Он также объяснил, что важен и статус самого кредитора. Если организация отсутствует в реестре Центрального банка и не имеет лицензии на ведение такой деятельности, это серьезный повод отказаться от сделки. В таком случае заемщик фактически лишается правовой защиты — на такие отношения могут не распространяться механизмы регулирования, предусмотренные законодательством.

Что касается границы, за которой кредит начинает угрожать финансовому положению, то, по словам Сочнева, она проходит в тот момент, когда заемщик вынужден брать новые кредиты для погашения старых. Это ключевой симптом долговой нагрузки, вышедшей из-под контроля.

Попытка «перекрыть» один долг другим лишь временно откладывает проблему, но в действительности увеличивает ее масштаб: каждый новый кредит приносит дополнительные расходы — комиссии, страховки, проценты. В итоге формируется эффект «снежного кома», когда совокупный долг растет быстрее, чем возможности его обслуживания, и человек постепенно оказывается в долговой яме.

