Российский политик рассказал о вызове на ножевую дуэль со спецназовцем

Депутат ГД Колесник заявил, что вызывал американского спецназовца на дуэль

Депутат Госдумы Андрей Колесник вызывал американского спецназовца, командира спецподразделения «Дельта» генерала Кристофера Донахью на ножевую дуэль. Об этом он сам рассказал «Газете.Ru».

По словам Колесника, причиной, по которой он бросил вызов Донахью, были его слова о Калининградской области, которые тот произнес летом прошлого года. Тогда генерал, командовавший армией США в Европе и Африке утверждал, что этот регион России может быть стерт с лица земли в кратчайшие сроки.

Из заявления Колесника следует, что его обращение было доставлено адресату, но тот так и не отреагировал на него. «Говорю, давайте вы, командир [спецназа] "Дельта", я командир спецподразделения, в ножевом бою, в любой точке земного шара (...) Он так никуда и не приехал, даже не ответил», — заявил политик.

Андрей Колесник с 1983 по 1991 годы командовал спецподразделением в Калининградской области. Он занимался вольной борьбой, карате и рукопашным боем.

