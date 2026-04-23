Российский пятиклассник описал момент взрыва поднятого свертка с деньгами

В Перми школьник поднял с земли сверток с деньгами и едва не остался без глаз

В Перми пятиклассник поднял с земли нечто похожее на сверток с деньгами и едва не остался без глаз. Такое описание от школьника привели в пресс-службе Следственного комитета России.

Школьник пояснил, что гулял на улице и заметил валяющиеся купюры. Он потянулся поднять их. В этот момент сработало устройство, по предварительным данным, являющееся химической ловушкой.

В результате в глаза ему попало красящее вещество. Врачи оказали несовершеннолетнему помощь и отправили домой. Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления СК по Пермскому краю представить доклад о ходе расследования.

О происшествии стало известно 21 апреля.

До этого стало известно, что в Курской области два местных жителя пострадали из-за взрыва подозрительной коробки. В результате 51-летний получил смертельные травмы, а 63-летний — акубаротравму и осколочное ранение левой руки. Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу.