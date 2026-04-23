06:29, 24 апреля 2026Спорт

Сафонов показал сертификат конкурса по математике «Кенгуру» в документальном фильме о себе

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Французская лига 1 сняла документальный фильм про российского вратаря парижского ПСЖ Матвея Сафонова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В числе прочего, в фильме был показан сертификат школьного конкурса по математике «Кенгуру». Сафонов. На нем указано, что , что в 2011 году Сафонов занял второе место по школе и 59-е в регионе.

«Он был призером районной олимпиады по математике. Мы ему пророчили дорогу в программировании», — заявила Надежда Ржевская, учительница Сафонова.

Россиянин играет за ПСЖ с 2024 года. В нынешнем сезоне он провел в составе команды десять сухих матчей во всех турнирах.

